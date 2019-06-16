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У Путина рассказали, когда будут готовы ко встрече с Зеленским

16 июня, 15:18

Путину нужно понять, какие подходы в Зеленского относительно отношений между странами

Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин хочет понять подходы президента Украины Владимира Зеленского относительно российско-украинских отношений, прежде чем встречаться с ним.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей, — пояснил Песков. — До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию".

Пресс-секретарь добавил, что "в целом подход позитивный", и есть "ожидания сдержанного оптимизма".

"Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", — сказал он.

Напомним, российский президент Владимир Путин утверждает, что не отказывался от переговоров с Владимиром Зеленским. Как он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, соответствующее предложение ему еще не поступало.

В то же время недавно Владимир Зеленский поставил условие Кремлю по нормализации отношений Украины и России. Он также не раз высказывал недовольство эскалацией ситуации на фронте – усиление обстрелов приводит к увеличению потерь украинской армии, а это не тот путь к урегулированию конфликта, на который он рассчитывает. Глава государства пояснил, что Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной, считает глава государства.

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Тег переговоры, Путин, Зеленский, РФ

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Источник:

Еспресо.TV

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