"У тебя пожар, а ты спишь": россиянин отказался вставать с постели в горящем доме

В Балашихе невозмутимый хозяин отказался вставать с кровати даже под страхом сгореть заживо

В России, где ранее пожар уничтожил семью с четырьмя детьми, огонь вновь едва не убил человека.

Инцидент произошел 16 февраля в подмосковной Балашихе, где загорелась квартира с хозяином внутри. Мужчина заснул и не слышал запах дыма, поэтому спасателей вызвали соседи.

На попавших в сеть кадрах заметно, как пожарные заходят в квартиру и направляются к спящему россиянину. Тот не понимает, что происходит, после чего пытается продолжить спать.

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"У тебя пожар, а ты спишь", – говорят ему пожарные, но даже на этом невозмутимый погорелец не встает.

На этом оператор уходит в другое помещение.

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Причиной пожара стала непотушенная сигарета, оставленная на кухне. Согласился ли жилец в итоге выйти из квартиры, не уточняется.

Напомним, что год назад в центре Москве произошел пожар в доме, в котором находились квартиры знаменитостей: оперной певицы Любови Казарновской, актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, жены и дочери альтиста и дирижера Юрия Башмета. В результате случившегося погибли не менее девяти человек.

А осенью в подмосковном Волоколамске вспыхнул пожар в трехэтажном доме унес жизни четырех детей и одного взрослого. Среди основных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

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