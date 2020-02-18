Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

"У тебя пожар, а ты спишь": россиянин отказался вставать с постели в горящем доме

18 февраля, 05:42

В Балашихе невозмутимый хозяин отказался вставать с кровати даже под страхом сгореть заживо

В России, где ранее пожар уничтожил семью с четырьмя детьми, огонь вновь едва не убил человека.

Инцидент произошел 16 февраля в подмосковной Балашихе, где загорелась квартира с хозяином внутри. Мужчина заснул и не слышал запах дыма, поэтому спасателей вызвали соседи.

На попавших в сеть кадрах заметно, как пожарные заходят в квартиру и направляются к спящему россиянину. Тот не понимает, что происходит, после чего пытается продолжить спать.

Реклама

"У тебя пожар, а ты спишь", – говорят ему пожарные, но даже на этом невозмутимый погорелец не встает.

На этом оператор уходит в другое помещение.

В тренде
В Ирландии активизировались российские спецслужбы: что происходит

Причиной пожара стала непотушенная сигарета, оставленная на кухне. Согласился ли жилец в итоге выйти из квартиры, не уточняется.

Напомним, что год назад в центре Москве произошел пожар в доме, в котором находились квартиры знаменитостей: оперной певицы Любови Казарновской, актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, жены и дочери альтиста и дирижера Юрия Башмета. В результате случившегося погибли не менее девяти человек.

А осенью в подмосковном Волоколамске вспыхнул пожар в трехэтажном доме унес жизни четырех детей и одного взрослого. Среди основных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия подмосковье пожары Балашиха

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
"Незаконно созданное государство": в РФ судья удивил заявлением об СССРРоссия
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробностиПолитика
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
У телеведущей случилась истерика из-за льгот в России: видео
У телеведущей случилась истерика из-за льгот в России: видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...