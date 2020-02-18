"У тебя пожар, а ты спишь": россиянин отказался вставать с постели в горящем доме

В России, где ранее пожар уничтожил семью с четырьмя детьми, огонь вновь едва не убил человека.
Инцидент произошел 16 февраля в подмосковной Балашихе, где загорелась квартира с хозяином внутри. Мужчина заснул и не слышал запах дыма, поэтому спасателей вызвали соседи.
На попавших в сеть кадрах заметно, как пожарные заходят в квартиру и направляются к спящему россиянину. Тот не понимает, что происходит, после чего пытается продолжить спать.
"У тебя пожар, а ты спишь", – говорят ему пожарные, но даже на этом невозмутимый погорелец не встает.
На этом оператор уходит в другое помещение.
Причиной пожара стала непотушенная сигарета, оставленная на кухне. Согласился ли жилец в итоге выйти из квартиры, не уточняется.
Напомним, что год назад в центре Москве произошел пожар в доме, в котором находились квартиры знаменитостей: оперной певицы Любови Казарновской, актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, жены и дочери альтиста и дирижера Юрия Башмета. В результате случившегося погибли не менее девяти человек.
А осенью в подмосковном Волоколамске вспыхнул пожар в трехэтажном доме унес жизни четырех детей и одного взрослого. Среди основных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.
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