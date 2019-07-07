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Убийцы или жертвы насилия: в Москве прошли пикеты в защиту сестер Хачатурян

7 июля, 04:52

Активисты, считающие, что сестры Хачатурян должны понести строго наказание, также уже проводили пикеты


В Москве на Болотной площади задержали участницу одиночного пикета в защиту сестер Хачатурян. Валентину Лузанову забрали в полицию после того, как к ней подошли участники движения "Мужское государство". Один из них встал рядом с активисткой, развернув плакат "Сестры Хачатурян – убийцы".

По данным "ОВД-Инфо", участника "Мужского государства" задержали вместе с Лузановой.

В Москве в субботу проходили одиночные пикеты. Их участники не только выступили в защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, но и отстаивали интересы жертв домашнего насилия в России.

Активисты, считающие, что сестры Хачатурян должны понести строго наказание, также уже проводили пикеты. Сообщалось, что движение "Мужское государство" собиралось сорвать акции.

Согласовать массовое мероприятие в поддержку сестер Хачатурян в центре Москвы городские власти отказались. Организаторы перенесли марш на 27 июля и заявили, что будут вновь пытаться договориться с мэрией.

Как сообщалось, Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома, в котором он проживал с дочерьми. Сестры сами вызвали полицию и признали свою вину.

Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сестры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

В июне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер. После этого в нескольких городах России и зарубежья начались серии одиночных пикетов в поддержку Хачатурян. Участники акций выступают против тяжелой квалификации преступления. Сейчас сестер обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, сотрудники киберполиции Киева совместно в работниками столичной прокуратуры задержали 53-летнего гражданина Молдовы, который неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетних девочек и привлекал их для создания порноматериалов.

Ранее сообщалось, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.


Видео: Сегодня

Также в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

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