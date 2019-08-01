Елена Григорьева якобы выпивала с мужчиной, и после ссоры он набросился на нее с ножом

Елена Григорьева. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Убийство проукраинской активистки в России: задержан новый подозреваемый https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0 2019-08-01T14:26:50+03:00 Россия Елена Григорьева якобы выпивала с мужчиной, и после ссоры он набросился на нее с ножом

Российские правоохранительные органы задержали нового подозреваемого в убийстве в Санкт-Петербурге проукраинской активистки Елены Григорьевой.

31 июля Следственный комитет РФ сообщил, что предыдущий фигурант дела – уроженец Кыргызстана Даврон Мухамедов, – которому ранее вменяли убийство женщины, указал на другого подозреваемого.

По его словам, перед убийством Григорьевой он распивал с ней алкоголь, но потом она сменила его компанию и продолжила пить с другими мужчинами.

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Якобы с одним из них у активистки завязалась ссора, в ходе которой он не менее восьми раз ударил ее ножом в спину и лицо. Григорьева скончалась на месте, а ее убийца сбежал, выбросив нож в кусты возле своего дома.

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На данный момент мужчину 1990 года рождения задержали, он уже признал свою вину. Районный суд Санкт-Петербурга рассматривает вопрос о его аресте.

41-летняя Елена Григорьева была известной активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений; она регулярно участвовала в акций протеста в Петербурге и неоднократно задерживалась. В частности, они требовала освободить политзаключенного украинца Романа Сущенко, что подтвердил адвокат удерживаемого Россией журналиста Марк Фейгин.

Ее тело с множеством ножевых ранений было обнаружено 22 июля в Санкт-Петербурге.

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