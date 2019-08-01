Убийство проукраинской активистки в России: задержан новый подозреваемый

Российские правоохранительные органы задержали нового подозреваемого в убийстве в Санкт-Петербурге проукраинской активистки Елены Григорьевой.
31 июля Следственный комитет РФ сообщил, что предыдущий фигурант дела – уроженец Кыргызстана Даврон Мухамедов, – которому ранее вменяли убийство женщины, указал на другого подозреваемого.
По его словам, перед убийством Григорьевой он распивал с ней алкоголь, но потом она сменила его компанию и продолжила пить с другими мужчинами.
Якобы с одним из них у активистки завязалась ссора, в ходе которой он не менее восьми раз ударил ее ножом в спину и лицо. Григорьева скончалась на месте, а ее убийца сбежал, выбросив нож в кусты возле своего дома.
На данный момент мужчину 1990 года рождения задержали, он уже признал свою вину. Районный суд Санкт-Петербурга рассматривает вопрос о его аресте.
41-летняя Елена Григорьева была известной активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений; она регулярно участвовала в акций протеста в Петербурге и неоднократно задерживалась. В частности, они требовала освободить политзаключенного украинца Романа Сущенко, что подтвердил адвокат удерживаемого Россией журналиста Марк Фейгин.
Ее тело с множеством ножевых ранений было обнаружено 22 июля в Санкт-Петербурге.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк