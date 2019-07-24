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Убитая в Санкт-Петербурге активистка требовала освобождения Сущенко – Фейгин

24 июля, 03:38

Женщину убили возле ее дома

Фото: AFP / Vasily MAXIMOV
Фото: AFP / Vasily MAXIMOV.

Убитая в Санкт-Петербурге активистка Елена Григорьеватребовала освобождения незаконно заключенного в России журналиста Романа Сущенко.

Об этом заявил адвокат украинского журналиста Марк Фейгин на своей странице в Twitter, – пишет Укринформ

"Питерскую активистку Елену Григорьеву, которая принимала участие в протестных акциях в защиту украинских политзаключенных, вчера убили. 8 ударов ножом в подъезде дома, где она жила", – написал Фейгин.

На фото, размещенном Марком Фейгиным и датированным 15.05.19, Елена Григорьева держит в одной руке флаг Украины, в другой – плакат с фотографией Романа Сущенко и надписью с требованием о его освобождении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, 4 июня 2018 года приговорили к 12 годам заключения строгого режима, а в сентябре Верховный суд РФ подтвердил приговор.

В ноябре прошлого года Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кирово-Чепецке Кировской области (поселок Утробино).

3 мая 2019 года, во Всемирный день свободы прессы, представители украинских общин Бельгии и украинские дипломаты провели в центре Брюсселя акцию в поддержку Сущенко.

В начале июня украинского политзаключенного посетили в колонии его супруга и дочь.

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Тег Россия, активистка, Сущенко

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Источник:

Укринформ

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