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Убийство ребенка в детском саду в России: появились новые подробности

15 января, 11:12

Экспертиза установила, что фигурант дела страдает психическим расстройством

Погибший Кирилл Савенков. Фото: t.me/Lshot

Погибший Кирилл Савенков. Фото: t.me/Lshot

Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре в России в октябре 2019 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Экспертиза установила, что фигурант дела страдает психическим расстройством и в момент убийства "был невменяем", поэтому мужчина нуждается в принудительном лечении, отмечается в сообщении.

Как заявили в ведомстве, вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про жертвоприношение, встал сразу же после его задержания.

Кроме того, завершены следственные действия в отношении 35-летнего сотрудника компании "Охранное предприятие "Святогоръ", пустившего обвиняемого в детский сад. Ему инкриминируется пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Охранник, который на момент указанных событий, отработал в ЧОП не более двух месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей", - отмечают в СКР.

Ране сообщалось, что мужчина убил ножом шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался пьяный местный житель.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Саратове из-за убийства ребенка всю ночь штурмовали отдел полиции . Люди хотели линчевать убийцу девятилетней девочки.

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убийство ребенок детский сад

Источник: Интерфакс

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