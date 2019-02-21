Убийство российских журналистов в ЦАР: киллеры могли прилететь с Донбасса
Петр Верзилов считает, что причастность к убийству россиян, которые находятся в ЦАР по мандату ООН, могла спровоцировать "скандал"
Наемники частной военной компании "Вагнера" могут быть непричастны к убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, утверждает репортер Петр Верзилов, расследующий гибель российской съемочной группы.
Он утверждает, что убийцы прилетели в Центральноафриканскую республику с Донбасса и, совершив задуманное, улетели обратно.
Такую точку зрения Верзилов аргументирует тем, что причастность к убийству россиян, которые находятся в ЦАР по мандату ООН, могла спровоцировать "скандал".
"Наличие ЧВК в ЦАР не является секретом. Они находятся там официально, ООН выдала мандат на нахождение небольшой группировки там и на поставку оружия. Больше такого права ни у кого нет. То, что там находятся русские ребята — общедоступная информация. Их количество больше 200 человек, до тысячи", — добавил Верзилов.
В то же время он называет очевидной связь "повара Путина" Евгения Пригожина с убийством, поскольку никто, кроме того не занимается ЧВК, и никто, кроме ЧВК, не заинтересован в деятельности в Африке.
"Это похоже на почерк его и его ребят", — резюмирует журналист, добавив, что его сведения подтвердили несколько источников.
Напомним, что в ЦАР журналисты снимали материал о российских наемниках из частной военной компании "Вагнера", которых в апреле заметили в Африке.
Мы также писали, что по одной из версий Джемаля, Расторгуева и Радченко убили боевики мусульманского повстанческого движения "Селека".
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