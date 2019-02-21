Убийство российских журналистов в ЦАР: киллеры могли прилететь с Донбасса

Петр Верзилов считает, что причастность к убийству россиян, которые находятся в ЦАР по мандату ООН, могла спровоцировать "скандал"

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль. Фото: twitter.com/lifenews_ru.

Убийство российских журналистов в ЦАР: киллеры могли прилететь с Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ee2/cc9/5c6ee2cc96467.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ee2/cc9/5c6ee2cc96467.jpg 2019-02-21T19:49:54+02:00 Россия Петр Верзилов считает, что причастность к убийству россиян, которые находятся в ЦАР по мандату ООН, могла спровоцировать «скандал»

Наемники частной военной компании "Вагнера" могут быть непричастны к убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, утверждает репортер Петр Верзилов, расследующий гибель российской съемочной группы.

Он утверждает, что убийцы прилетели в Центральноафриканскую республику с Донбасса и, совершив задуманное, улетели обратно.

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Такую точку зрения Верзилов аргументирует тем, что причастность к убийству россиян, которые находятся в ЦАР по мандату ООН, могла спровоцировать "скандал".

"Наличие ЧВК в ЦАР не является секретом. Они находятся там официально, ООН выдала мандат на нахождение небольшой группировки там и на поставку оружия. Больше такого права ни у кого нет. То, что там находятся русские ребята — общедоступная информация. Их количество больше 200 человек, до тысячи", — добавил Верзилов.

В то же время он называет очевидной связь "повара Путина" Евгения Пригожина с убийством, поскольку никто, кроме того не занимается ЧВК, и никто, кроме ЧВК, не заинтересован в деятельности в Африке.

"Это похоже на почерк его и его ребят", — резюмирует журналист, добавив, что его сведения подтвердили несколько источников.

Напомним, что в ЦАР журналисты снимали материал о российских наемниках из частной военной компании "Вагнера", которых в апреле заметили в Африке.

Мы также писали, что по одной из версий Джемаля, Расторгуева и Радченко убили боевики мусульманского повстанческого движения "Селека".

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