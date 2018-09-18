Уничтожение российского Ил-20 в Сирии: названы просчеты Кремля

Уничтожение российского Ил-20 сирийскими военными могло произойти по нескольким причинам, но инцидент не повлияет на дальнейших ход событий на Ближнем Востоке, хотя можно ожидать усугубления сирийского конфликта.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Полищук.

"Трудно представить, в каком виде Россия продает системы распознания "свой-чужой" в Сирию. Но уже давно установилась такая практика, что эту систему по определенным модулям (в, частности, по военным, хотя есть и гражданская система распознания) не передавали. Скорее всего, именно в результате отсутствия такой системы и произошел этот инцидент. Более того, есть вопрос, кто сегодня занимается обучением сирийских правительственных войск. То есть, можно предположить, что сработал и человеческий фактор", – отметил эксперт.

По его словам, Россия пытается расширить рынки сбыта для своего вооружения, не всегда обращая внимание, будет ли оно использоваться правильно. Также Полищук добавил, что на сегодня в Сирии сложилась ситуация, при которой у РФ нет западных союзников, но сбитие российского самолета не повлияет на дальнейшее развитие боевых и политических событий в этой стране.

"Думаю, этот инцидент никак не повлияет на дальнейший ход событий в Сирии, он не является ключевым переломным фактором боевых действий, ведущихся на сирийской территории. По моему мнению, больше следует уделять внимание тем посылам, которые делают России в сфере раскрытия применения химического оружия, что говорит о действительных поставках химоружия в Сирию. Но РФ пытается каким-то образом оправдываться перед мировым сообществом. Обострения будут продолжаться в районе этого конфликта, потому что формально и объективно разрешения сирийского вопроса не произошло, несмотря ни на усилия союзников, ни на усилия РФ", – пояснил он.

Как сообщалось, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". В это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.

CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщает, что разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.