Упавший в Чечне российский МИ-8: найден единственный выживший

Сегодня, 15:44

Из семи членов экипажа уцелел только один человек

Фото: t.me/lentachold
Фото: t.me/lentachold

По предварительным данным, жертвами катастрофы с падением вертолета МИ-8 в Чечне стали шесть человек, еще один тяжело ранен. Всего на борту находилось семь человек. 

Катастрофа произошла у горы Тебулосмта (Тулой-Лам) высотой более четырех тысяч метров.

"По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым, принимаются меры по оказанию ему медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Сирии разбился российский самолет АН-26. По предварительным данным, самолет с 2015 года имел бортовой номер RF-36162 ("26 красный"). Машина 1980 года постройки использовалась, в том числе, для проведения пресс-туров для журналистов. Один из таких туров состоялся в сентябре 2017 года. 

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны РФ, погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа
Россия, авария, вертолет, Чечня, ми-8
Источник:

Интерфакс

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