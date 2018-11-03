Узника Кремля Сущенко доставили в "адское" СИЗО

Российские тюремщики этапировали незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, рассказала его дочь Юлия.

У родственников политзаключенного украинца это последние вести о его местонахождении. В то же время, куда Сущенко отправили дальше, остается неясным.

"Получили долгожданное письмо от нашего Романа Сущенко из "Матросской тишины", датированное 11 октября. Он прибыл туда в воскресенье, 7 октября. Рассказал, что, скорее всего, будет находиться там 10 дней, о конечном пункте отбывания наказания отцу ничего не известно, собственно, об этом якобы также не знает никто из работников этого СИЗО", – сообщила Юлия Сущенко.

Известно, что в камере с журналистом находятся еще три человека.

Напомним, ранее Национальный союз журналистов Украины назвал Романа Сущенко лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова им. Игоря Лубченко.

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

Кроме того, его гражданский защитник предупредил, что украинские консулы в России и родственники Сущенко внимательно следит за ситуацией с его этапированием.