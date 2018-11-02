Узник Кремля Сущенко удостоен премии за защиту свободы слова

Незаконно осужденный в Российской Федерации украинский журналист Роман Сущенко стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова им. Игоря Лубченко, сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Я хочу объявить фамилию ежегодного лауреата Национальной премии за защиту свободы слова им.Игоря Лубченко. Единогласно жюри, актив Национального союза журналистов Украины признал лауреатом достойного лидера, журналиста, нашего коллегу Романа Сущенко", - сказал Томиленко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

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Как сообщалось, ранее Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" Московским городским судом украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.

Также от правозащитника Марка Фейгина стало известно, что Сущенко готов просить Путина о помиловании. В то же время он отметил, что защита украинца не согласна с решение суда и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.