В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не пустило в страну группу военных медиков из России. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о 24 медиках и пяти специализированных автомобилей. Россияне должны были провести дезинфекцию в городе Мостар. Такую просьбу выразил ранее один из председателей Президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович.

Однако Министерство безопасности заявило, что въезд россиян в страну должен быть одобрен коллективным решением Президиума, поскольку это военное подразделение. Министерство безопасности решило не оспаривать позицию Минобороны, "потому что, в конце концов, это невозможно по закону", говорится в сообщении ведомства. В итоге работники пограничной службы не пропустили конвой из Российской Федерации.

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Напомним, ранее в Боснии и Герцеговине ограничение на передвижения людей в возрасте до 18 лет и старше 65 лет из-за эпидемии коронавируса признали неконституционным.

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Также отметим, что во время пандемии коронавируса Россия отправляет гуманитарные грузы в разные страны, однако оказалось, что большинство из них некачественные и не пригодны для борьбы с COVID-19.

Так, например, 80% российских гуманитарных поставок были "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии в рамках борьбы с COVID-19.

А вскоре после этого Россия "выставила счет" за эту помощь и попросила Италию снять введенные санкции из-за агрессии против Украины.

Видео: Reuters

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