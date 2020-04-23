Карантинные меры в Боснии нарушили Конституцию: суд вынес вердикт

Эти ограничения власти страны ввели еще в марте

В Боснии и Герцеговине ограничение на передвижения людей в возрасте до 18 лет и старше 65 лет из-за эпидемии коронавируса признали неконституционным. Такое решение принял Конституционный суд страны, сообщает издание N1.

"Конституционный суд установил, что оспариваемые постановления Главного управления гражданской защиты Боснии и Герцеговины, запрещающие передвижения лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет в Боснии и Герцеговине, нарушили право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией Боснии и Герцеговины, а также их права человека, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека", – заявили в суде.

Решение суда было принято после того, как несколько людей обжаловали введенные в еще в марте меры. Теперь правительству страны и Главному управлению гражданской защиты придется принять меры в соответствии с решением суда.

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В Управлении гражданской защиты уже отреагировали на решение суда. Его начальник Фахрудин Солак заявил, что орган будет уважать решение суда и его решение является окончательным и обязательным.

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Отметим, что на данный момент в Боснии обнаружили 1368 случаев коронавируса. 53 их них оказались летальными.

Ранее мы сообщали, что некоторые европейские страны начали постепенно ослаблять карантинные меры.

Кроме того, недавно в ВОЗ заявили, что ситуация с эпидемией коронавируса в Западной Европе постепенно стабилизируется.

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