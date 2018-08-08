В центре Москвы вывесили огромный плакат с портретом Сенцова

На Крымском мосту в центре Москвы развернули огромный баннер с изображением узника Кремля Олега Сенцова и требованием освободить политзаключенных в России. Об этом сообщает на своей странице Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

"Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", – пишет она.

Журналистка также напомнила, что Олег голодает в российской колонии уже 87-й день.

Напомним, адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал обращение своего подзащитного. Как написал защитник на своей странице в Facebook, Сенцов не верит в обеспечительные меры со стороны России.

Ранее Динзе после посещения Сенцова заявил, что украинский режиссер, заключенный в колонии города Лабытнанги, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь, вице-спикер Рады Ирина Геращенко обеспокоена тем, что Россия никого не допускает к Сенцову, а также не предоставляет миру никаких фотографий Олега.





