По предварительным данным, возгорание произошло на девятом этаже здания

В центре Москвы загорелся торговый центр "Афимолл". Из здания идет эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом сообщил Telegram канал Mash.

"В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуировали", – сказано в сообщении.

Пожар в Афимолле потушили. Горели 30 квадратных метров на крыше. Скорее всего мог загореться строительный мусор.

Ранее в Москве произошел пожар в торговом центре "Атриум". По словам очевидцев, последний этаж затянуло дымом

Напомним, страшный пожар в Кемерово произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". В Следкоме отметили, что скорее всего причиной возгорания стало замыкание электропроводки.