В центре Санкт-Петербурга появилась "могила Путина"

О воткнутом в землю "надгробии" первым сообщил фотограф Давид Френкель

Фото: twitter.com/merr1k.

В центре Санкт-Петербурга появилась "могила Путина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/47b/f50/5ca47bf50c516.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/47b/f50/5ca47bf50c516.jpg 2019-04-03T12:27:37+03:00 Россия О воткнутом в землю "надгробии" первым сообщил фотограф Давид Френкель

Неизвестные активисты установили в Санкт-Петербурге неизвестные установили табличку в виде надгробной плиты российского президента.

"Путин В.В. 1952-2019. Предал народ России", – написано на "надгробии", фотографию которого опубликовал на своей странице в Twitter фотограф Давид Френкель.

Он заверил в том, что ему неизвестно авторство этого объекта.

Где именно установлена табличка, не указывается, но, судя по снимку, она находится перед Исаакиевским собором в одноименном сквере.

Реакция официальных властей на произошедшее пока что остается неизвестной.

Напомним, ранее аналогичная акция состоялась в городе Набережные Челны в российской республике Татарстан - у здания Следственного комитета появилось металлическая оградка с надгробным памятником с изображением российского президента, годами его рождения и "смерти".

На следующий день после произошедшего правоохранительные органы задержали активиста Карима Ямадаева, составив на него административный протокол за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Как мы уже писали, посты с фотографией надгробия в тот же день начали распространяться в группах во "ВКонтакте", но журналисты обратили внимание на то, что владельцы сразу нескольких групп начали сообщать об исчезновении постов. Как отмечали администраторы одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.

Тогда акция была приурочена к ограничениям в Интернете, за которые проголосовала Госдума.

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