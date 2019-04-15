В посольстве Украины объяснили присутствие эсминца США в Черном море
Американцы будут следить за ситуацией в регионе, а за ними уже наблюдают российские корабли
Американский эсминец "Росс" (USS Ross), который зашел в Черном море 14 апреля, будет выполнять функции обеспечения стабильности в Черноморском регионе. Об этом сообщило посольства Украины в США.
"Американская корабельная операция имеет целью обеспечить стабильность и помочь улучшению взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе для поддержки региональной безопасности в Черном море и продвижения безопасности и стабильности в Европе", – говорится в сообщении дипломатов, опубликованном на Facebook.
Отмечается, что это уже четвертый корабль США с начала года, который зашел в акваторию Черного моря.
"Высоко ценим коллективную поддержку, которую оказывают страны-союзники и партнеры НАТО, для сохранения безопасности в регионе Черного моря", – подчеркнули в посольстве.
Как сообщалось, российский флот "следит" за эсминцем США после того, как он вошел в Черное море. Патрульные корабли РФ взяли на контроль передвижение американцев.
В связи с усилением военного присутствия североатлантического альянса в Черном море, Россия на фоне учений НАТО Sea shield решила "поиграть мускулами". Более 10 кораблей российского флота, включая подлодки, вышли в море на учения.
Недавно заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявляла о поддержке Украине и осудила действия России в отношении украинских моряков. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".
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