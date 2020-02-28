В Госдуме оценили вероятность войны между Россией и Турцией

В Госдуме еще считают возможным избежать прямого военного противостояния с Анкарой в Идлибе

Ночной авиаудар, который Россия нанесла по позициям турецких военных в сирийской провинции Идлиб, не приведет к открытому вооруженному противостоянию двух стран.

Об этом, как сообщает Regnum, 28 февраля заявил глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно", – сказал он.

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Российский депутат считает, что это хорошо понимает как политическое руководство двух стран, так и военные командиры на "земле".

В то же время, Слуцкий обвинил Турцию в нарушении взятых на себя обязательств относительно деэскалации в Идлибе – военные находились на позициях Свободной сирийской армии в Идлибе без предупреждения и передачи координат российской стороне.

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"Турция должна выполнять все соответствующие договоренности", – упрекнул Слуцкий Анкару, выразив глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных.

Напомним, что ранее аналогичное мнение сайту "Сегодня" высказал и военный эксперт Михаил Жирохов – он уверен, что до столкновения Турции и России в Сирии не дойдет, поскольку у Анкары есть весомый рычаг влияния на Кремль.

Как мы уже писали, в ночь на 28 февраля в сирийском Идлибе произошло очередное обострение – российская и сирийская авиация атаковали позиции турецких военных и сражающейся с режимом диктатора Башара Асада Сирийской свободной армии. В результате авиаудара погибли 33 и были ранены 35 турецких солдат.

Видео: Reuters

В ответ на это Турция нанесла массированный авиа- и артиллерийский ударпо позициям сирийской армии в Идлибе, уничтожив 5 вертолетов, 23 танка и 10 бронемашин.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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