Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

В Госдуме оценили вероятность войны между Россией и Турцией

28 февраля, 15:33

Станислав Кожемякин

В Госдуме еще считают возможным избежать прямого военного противостояния с Анкарой в Идлибе

Ночной авиаудар, который Россия нанесла по позициям турецких военных в сирийской провинции Идлиб, не приведет к открытому вооруженному противостоянию двух стран.

Об этом, как сообщает Regnum, 28 февраля заявил глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Читайте также: Потери турок в Идлибе гораздо выше: эксперт о войне России и Турции

"Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно", – сказал он.

Реклама

Российский депутат считает, что это хорошо понимает как политическое руководство двух стран, так и военные командиры на "земле".

В то же время, Слуцкий обвинил Турцию в нарушении взятых на себя обязательств относительно деэскалации в Идлибе – военные находились на позициях Свободной сирийской армии в Идлибе без предупреждения и передачи координат российской стороне.

В тренде
Не только Немцов: самые громкие политические убийства в России

"Турция должна выполнять все соответствующие договоренности", – упрекнул Слуцкий Анкару, выразив глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных.

Напомним, что ранее аналогичное мнение сайту "Сегодня" высказал и военный эксперт Михаил Жирохов – он уверен, что до столкновения Турции и России в Сирии не дойдет, поскольку у Анкары есть весомый рычаг влияния на Кремль.

Как мы уже писали, в ночь на 28 февраля в сирийском Идлибе произошло очередное обострение – российская и сирийская авиация атаковали позиции турецких военных и сражающейся с режимом диктатора Башара Асада Сирийской свободной армии. В результате авиаудара погибли 33 и были ранены 35 турецких солдат.

Видео: Reuters

В ответ на это Турция нанесла массированный авиа- и артиллерийский ударпо позициям сирийской армии в Идлибе, уничтожив 5 вертолетов, 23 танка и 10 бронемашин.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Сирия Турция война война в Сирии Леонид Слуцкий Идлиб

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и России
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и РоссииУкраина
Россия полностью закрыла границу с Китаем
Россия полностью закрыла границу с КитаемРоссия
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...