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В Госдуме РФ отреагировали на запрет Конгресса США признавать аннексию Крыма

Сегодня, 09:24

Косачев утверждает, что большинство актов США по РФ якобы принимается исключительно для внутреннего пользования

Константин Косачев
Константин Косачев. Фото: Facebook
В Госдуме РФ отреагировали на запрет Конгресса США признавать аннексию Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/520/310/5c652031069e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/520/310/5c652031069e7.jpg Россия Косачев утверждает, что большинство актов США по РФ якобы принимается исключительно для внутреннего пользования

Одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта, который запрещает Вашингтону признавать Крым частью РФ, не окажет влияния на международную обстановку вокруг полуострова. Об этом в Facebook заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Одобрение Палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединенным Штатам признавать Крым российским, разумеется, не будет иметь последствий ни для "реального статуса" Крыма, ни для международной обстановки вокруг него", – написал он.

Косачев также отметил, что большинство актов американских законодателей по России якобы принимается исключительно для внутреннего пользования.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Ранее в США призвали Россию прекратить оккупацию Крыма. Посольство США в Украине в День Соборности обратилось к России с очередным требованием.

В прошлом году дипломаты США обратились к России. Посольство США призвало Москву уважать суверенитет Украины в обращении по случаю Международного дня мира.

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Тег Россия, США, Крым, Косачев

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