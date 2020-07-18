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Хабаровск снова охватили протесты: на улицы вышли десятки тысяч людей (фото и видео)

18 июля, 12:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители выступают за честный суд над Сергеем Фургалом

В городе Хабаровск в России снова проходит массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает BBC.

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Протестующие собрались на площади перед зданием правительства края. Они скандировали "Свободу!", "Фургал – наш выбор!", "Я, мы, он, она – за Фургала вся страна". После этого толпа двинулась по улице Карла Маркса, продолжая скандировать лозунги в поддержку губернатора. Участники протеста требуют, чтобы суд над ним был честным и прошел в Хабаровске.

Колонна людей растянулась на сотни метров, люди продолжали прибывать. По данным местных СМИ, на улицы вышли десятки тысяч людей. Проезжающие мимо автомобилисты поддерживали митингующих сигналами.

После шествия участники акции вернулись на площадь к зданию краевого правительства. Там прошел митинг, люди требовали, чтобы к ним вышел мэр Хабаровска, представитель партии "Единая Россия" Сергей Кравчук.

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Также на акцию солидарности вышли жители Приморского края. По информации СМИ, митингующие собрались на центральной площади во Владивостоке. Участники акции стояли с плакатами в поддержку жителей соседнего региона и арестованного губернатора.

Как известно, Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. 9 июля его доставили самолетом в Москву для проведения следственных действий и в тот же день арестовали. Из-за этого 11 июля у него на родине начались стихийные демонстрации, на которые выходят десятки тысяч людей.

В свою очередь из-за ареста Фургала глава его партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной думы в полном составе.

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Россия протест акция протеста хабаровск

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