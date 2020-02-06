За коронавирусом стоит Трамп: росСМИ опозорились новым "расследованием"

Российские пропагандисты связали распространение "уханьского" типа коронавируса 2019-nCoV с конкурсом красоты "Мисс Вселенная", который в прошлом принадлежал действующему президенту США Дональду Трампу.

Об этом в передаче "Время" на кремлевском "Первом канале" 5 февраля заявил ведущий Кирилл Клейменов.

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"Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите. Как он называется? Коронавирус. Берем слово „корона". Оно в основе и идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп — президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное – цели и задачи его использования – становятся абсолютно ясными", — заявил он.

Но если это и может сойти за неудачную шутку, то дальше выпуск "новостей" ударился в полную конспирологию.

В эфире появился якобы вирусолог Игорь Никулин и заявил, что вирус создали либо спецслужбы, либо фармацевтические корпорации из США, "которые просто хотели заработать денег, как у них это получилось на эпидемии птичьего гриппа, свиного гриппа, той же атипичной пневмонии".

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В соцсетях подобные мысли не оценили.

Стоит отметить, что в 1996 году на тот момент еще просто строительный магнат Дональд Трамп выкупил конкурс "Мисс Вселенная". Спустя 20 лет, баллотируясь в президенты США в 2015 году, Трамп поддержал ужесточение иммиграционного законодательства и из-за вспыхнувшего скандала был вынужден продать конкурс .

Напомним, что по последним данным в результате вспышки в китайском городе Ухань вызываемой новым типом коронавируса пневмонии скончались 565 человек, однако выздороветь удалось 1219 зараженным. В целом, инфицировались более 28 тыс. человек.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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