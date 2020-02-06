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Коронавирус напугал украинцев: в стране дефицит масок

6 февраля, 16:19

Представители Минздрава провели встречу с производителями и дистрибьюторами хирургических масок

/ Фото: Depositphotos

В Министерстве здравоохранения обсуждают меры по решению вопроса дефицита хирургических масок на рынке. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", - сказал Андрей Скипальский.

Он также сообщил, что тест-систем, которые получил Центр общественного здоровья Минздрава, хватит для тестирования на новый коронавирус 25-30 пациентов.

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"Вчера Центр общественного здоровья Минздрава Украины получил тест-системы для выявления нового коронавируса, которые были закуплены за средства государственного бюджета. Достаточно оперативно. Реагенты в составе тест-систем позволяют проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии, с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса. Тест-система позволит, в случае необходимости, протестировать 25-30 пациентов, случаев", - сказал Скипальский.

Также медик добавил, что в дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов тест-систем "от Всемирной организации здравоохранения в качестве гуманитарной помощи".

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Ранее сообщалось, что Китай приступает к клиническим испытаниям противовирусного препарата Ремдесивир, который разработала американская фармацевтическая компания Gilead Sciences. В общей сложности 761 пациент был включен в клинические испытания, которые будут проведены в ряде больниц Уханя.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о разработке в Украине собственной тест-системы для диагностики смертельного вируса.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Украина маска коронавирус

Источник: УНН

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