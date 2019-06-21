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В Кремле назвали условия возобновления авиаперевозок в Грузию

21 июня, 23:41

Ситуация в Грузии должна нормализоваться, – считает Песков

REUTERS/Maxim Shemetov
REUTERS/Maxim Shemetov.

В Кремле озвучили условия отмены запрета на авиаперевозки россиян в Грузию.

"Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.


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Тег Россия, Грузия, Путин, россияне, туристы, Песков, авиаперевозки, столкновения

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Источники:

РБК , Интерфакс

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