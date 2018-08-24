В Кремле не смогли ответить, поздравлял ли Путин Порошенко с Днем Независимости

Дмитрий Песков заявил, что пока не распологает соответсвующей информацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, поздравлял ли Владимир Путин Украину с Днем независимости. в РФ во время общения с журналистами, Песков сказал, что уточнит такую информацию.

"Мне нужно будет уточнить. Я не располагаю информацией о том, что такое поздравление направлялось", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем военном параде в Киеве в честь празднования Дня Независимости впервые официально прозвучало новое воинское приветствие, которое сменило пережиток Советского Союза, а также прозвучал "Марш новой армии".

Министр обороны Степан Полторак командовал парадом и обратился к военнослужащим "Слава Украине – Героям слава!", на что солдаты ответили "Слава!". Ранее, как было заведено еще с советских времен, на парадах к солдатам обращались "Здравствуйте, товарищи!", а в ответ звучало "Здравия желаем товарищ…".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Появилось видео репетиции парада с новым воинским приветствием

Кроме того, впервые на параде прозвучал "Марш новой армии" в исполнении президента Украины Петра Порошенко.

"Зродились ми великої години

З пожеж війни і полум’я вогнів.

Плекав нас біль за долю України,

Зростив нас гнів і лють на ворогів".

"Создали его на основе легендарной песни, написанной в конце двадцатых годов прошлого века. И символизирует он неразрывную связь между разными поколениями борцов за свободу Отечества", – объяснил глава государства.

Также одним из новшеств парада была отдельная "коробка" из 120 девушек-курсанток Военного института Киевского национального университета им. Т.Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации им. Героев Крут.

Как сообщалось, в МИД России назвали нацистским новое приветствие ВСУ "Слава Украине — Героям Слава". Спикер Ведомства Мария Захарова уже назвала калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.

Смотрите полное видео военного парада в Киеве. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.