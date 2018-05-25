В Кремле "обиделись" на то, что Россию не включили в расследование катастрофы МН17

РФ отвергает обвинения в причастности к крушению "Боинга" MH17 и не доверяет выводам Совместной следственной группы (ССГ). Прична в том, что Россию не привлекли к участию в ее работе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Вчера, если вы знаете, затрагивалась эта тема. Я хочу вам напомнить слова президента: расследование, которое производилось в Нидерландах, эта следственная группа, она не включала в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает в какой степени можно доверять результатам этой работы", – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что не может прокомментировать данные по делу о крушении "Боинга", озвученные в пятницу на брифинге команды Bellingcat. "Я ничего не могу сказать по этому поводу, я не знаю, что это за брифинг, я не знаком с его материалами и я не знаю, на основе чего были сделаны такие заключения", – отметил он.

Песков рекомендовал обращаться в МИД РФ за комментариями по поводу возможен ли вариант, чтобы Россия предложила компенсации родственникам жертв этой катастрофы.

Также он отметил, что Президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности познакомиться с выводами, к которым пришли голландские следователи.

"Нет, он не имел возможности пока изучить доклада по "Боингу", – сказал представитель Кремля. – Вы знаете, что у него вчера только в час ночи закончилось мероприятие с зарубежными инвесторами по линии РФПИ. Сегодня он готовится к напряженному дню на форуме, в том числе к своему выступлению".

Напомним, Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обнародованные доказательства причастности России поможет привлечь виновных к ответственности.