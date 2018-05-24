"Обвинения по MH17 высосаны из пальца": в России ответили на разоблачение российского "Бука"

Министерство обороны России отрицает доказательства Международной следственной группы по MH17, что именно российский ЗРК "Бук" сбил малазийский Boeing-777 в небе над Донбассом.

Так отреагировали в российском оборонном ведомстве на заявления следственной группы в Нидерландах, передает ТАСС.

"Мы ознакомились с заявлениями, прозвучавшими на сегодняшней пресс-конференции представителей международной следственной группы по расследованию катастрофы 17 июля 2014 года в небе Украины MH-17. Ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало", – заявили россияне.

Также в Минобороны РФ возмущены тем, что голландское следствие якобы делает выводы за счет использования только изображений из социальных сетей. Военные РФ уверены, что эти снимки и видео подданы компьютерной обработке.

Также в российском оборонном ведомстве сетуют на то, что следственная группа не учитывает "показания очевидцев" катастрофы, которые видели, что ракеты якобы была запущена с подконтрольной Украине территории Донбассе.

Отметим, что еще в 2016 году Международная следственная группа сообщила место, откуда был сбит MH17. Как выяснилось, выстрел был произведен с поля в Первомайском, который в том время находился под контролем пророссийских боевиков.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов в комментарии RT заявил, что все обвинения в адрес России "высосаны из пальца"

"Прежде чем говорить о расследовании крушения этого самолета, необходимо сказать, что сейчас попытки демонизировать и опорочить Россию очень участились. Но, к сожалению, западные страны не пытаются подтвердить свои обвинения, они высосаны из пальца и бездоказательны, а затянувшееся расследование направлено на очернение России. Наши коллеги не представляют каких-либо доказательств", – сказал он.

Как сегодня рассказывал на пресс-конференции глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен, у следствия по MH17 появилась важная улика против России. По его словам, были сняты отпечатки пальцев с ракеты, которая сбила самолет.

Кроме того, он заявил, что MH17 сбил "Бук" из российской 53-й бригады. Следователи установили, что выстрел был произведен из ракетного комплекса, привезенного с территории РФ.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.