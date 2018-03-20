В Кремле ответили на нежелание Трампа поздравить Путина

У Путина не считают отказ Трампа недружественным шагом

В Кремле нежелание президента США Дональда Трампа поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах не считают недружественным шагом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Лента.ру".

По его словам, Путин остается открытым для нормализации отношений там, где "это нам интересно и необходимо".

"Утро вечера мудренее", — добавил он.

В то же время, спикер поведал, что Путин "получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров".

Он добавил, что Путин получил "так много поздравлений" что нельзя точно сказать, была ли среди них телеграмма из США.

Отметим, что накануне представитель Белого дома Хоган Гидли заявила о нежелании Трампа поздравлять Путина с победой на выборах.

Стоит добавить, что после выборов президента РФ в социальные сети буквально взорвались ядовитыми "поздравлениями" россиянам.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, и напомнил ему о необходимости уважать территориальную целостность Украины.