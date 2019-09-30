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В Кремле пообещали ответить на санкции США

30 сентября, 21:40

Антироссийский выпад не останется без ответа, - заявили в МИД России

/ Фото: Pixabay

Введенные американской администрацией санкции не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа", — сообщили в дипведомстве.

В России назвали ситуацию "бестолковыми играми в санкции".

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Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве выразили "крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций".

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Министерство финансов США связывает расширение санкционных списков, в частности, с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы 2018 года в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

"Сегодня (в понедельник) Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года. При этом не было никаких признаков того, что иностранные субъекты смогли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру, внести изменения или нарушить процесс подсчета голосов", – отмечается в документе.

Напомним, что месяц назад США ввели против России второй пакет санкций, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Россия МИД кремль Украина санкции

Источник: ТАСС

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