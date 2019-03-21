В Кремле придумали хитрый план для вечного правления Путина – российский политолог

Орешкин отметил, что вопрос состоит в том, как Путину остаться во власти

Владимир Путин. Фото: AFP

В Кремле придумали хитрый план для вечного правления Путина – российский политолог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/382/bfd/5c9382bfd391c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/382/bfd/5c9382bfd391c.jpg 2019-03-21T21:30:00+02:00 Россия Орешкин отметил, что вопрос состоит в том, как Путину остаться во власти

Президент РФ Владимир Путин может пойти на полную "перезагрузку" структуры российского государства, чтобы сохранить свою власть. Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, уйти от власти для главы Кремля будет слишком рискованно для его профессиональной безопасности. Он не верит, что ему обеспечат безопасность.

"Он понимает, что гораздо более вероятным будет сюжет, при котором на него и свалят все действительные и мнимые вины за то, что происходило. Так устроена советская модель: Хрущев все валит на Сталина, Брежнев все валит на Хрущева, Горбачев – на Брежнева, а Путин – на "лихие 90-е", – пояснил эксперт.

Орешкин отметил, что вопрос состоит в том, как Путину остаться во власти.

"Можно было бы организовать что-то вроде военной диктатуры, плюнуть на все конституционные условности и организовать что-то вроде режима "черных полковников" в Греции или военного режима в латиноамериканских странах. Но это не красиво. А Путин не любит некрасивых решений", – заявил он.

"Поэтому гораздо более рационально – и об этом уже три года говорят наблюдатели в России, в том числе и я – создать новую территориальную структуру с новым государством, новой конституцией, новыми выборами и новым президентом, имя которого будет прежним – Владимир Владимирович Путин", – заключил политолог.

Напомним, российский президент Владимир Путин, которого в прошлом году избрали на второй подряд срок, сможет избираться и дальше в случае слияния России с Беларусью. Как пишет Bloomberg, именно такой вариант рассматривается сейчас в Кремле, где ищут способ продлить правление действующего президента.

Ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин захотел получить от Беларуси отчет о работе, которая была проделана для развития создания Союзного государства.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что его страна поддерживает интеграцию с Россией, но при этом поделить республику на области и в таком виде присоединить к РФ у Москвы не выйдет.

Мы также писали, что, по словам президента Беларуси, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит, однако он допустил создание общей валюты с Россией.

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