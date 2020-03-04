В Кремле рассказали, как Путина защищают от коронавируса

По словам Пескова, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах

В Кремле, где всех гостей в последнее время проверяют тепловизором, заявили, что предпринимают все необходимые меры, чтобы защитить президента России Владимира Путина от возможного заражения коронавирусом.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее журналисты сообщали, что в Кремле ввели дополнительные меры проверки: помимо обычного досмотра на "рамке", посетителей проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в рамках мероприятий по предупреждению коронавируса.

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В Федеральной службе охраны воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль.

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Напомним, 2 марта, российские власти сообщили о шестом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в РФ и первом – в Москве. По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, россиянин мог заразиться в Милане, откуда вернулся 23 февраля.

Как известно, Италия остается главным европейским очагом коронавирусной инфекции.

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