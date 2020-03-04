Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

В Кремле рассказали, как Путина защищают от коронавируса

4 марта, 15:20

Денис Беспалов

По словам Пескова, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах

В Кремле, где всех гостей в последнее время проверяют тепловизором, заявили, что предпринимают все необходимые меры, чтобы защитить президента России Владимира Путина от возможного заражения коронавирусом.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее журналисты сообщали, что в Кремле ввели дополнительные меры проверки: помимо обычного досмотра на "рамке", посетителей проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в рамках мероприятий по предупреждению коронавируса.

Реклама

В Федеральной службе охраны воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль.

В тренде
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности

Напомним, 2 марта, российские власти сообщили о шестом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в РФ и первом – в Москве. По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, россиянин мог заразиться в Милане, откуда вернулся 23 февраля.

Как известно, Италия остается главным европейским очагом коронавирусной инфекции.

Более детально читайте в материале: Коронавирус "захватывает" новые страны: все подробности эпидемии, карта распространения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия коронавирус Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по УкраинеПолитика
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...