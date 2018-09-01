В Кремле рассказали, какие будут последствия от убийства Захарченко

Сегодня, 11:47

По словам Пескова, реализация Минских соглашений оказалась под вопросом

Дмитрий Песков, фото АиФ
Дмитрий Песков, фото АиФ

Убийство так называемого "главы ДНР" является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации Минских договоренностей", – сказал Песков журналистам.

"Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия, в целом, для атмосферы в регионе", – сказал Песков.

Отметим, гибель так называемого "главы ДНР" Александра Захарченко никак не сказалась на активности боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил. Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки, 31 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к стабилизации и была вполне контролируемой.

Напомним, в пятницу, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар", где Захарченко отмечал поминки по Иосифу Кобзону.

Сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого даже был объявлен план "Перехват".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".
убийство, Донецк, захарченко, Песков, минские соглашения
Источник:

"Сегодня"

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