В Кремле скрывают, на каких условиях передадут Сирии С-300

Сегодня, 14:14

Песков не стал отвечать на вопрос, ожидается ли какая-либо эскалация в регионе из-за поставок комплекса

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, на каких условиях Москва поставит Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

"Я не могу этого точно сказать. В данном случае оставляю ваш вопрос без ответа", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что поставки комплекса С-300 в Сирию будут осуществляться исключительно в интересах обеспечения безопасности российских военных.

Он не стал отвечать на вопрос, ожидается ли какая-либо эскалация в регионе из-за поставок комплекса.

Напомним, 24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Такое решение принято на фоне уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20. В результате погибли 15 российских военных. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе.

По мнению Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе".
Россия, Сирия, С-300
Источник:

Интерфакс

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