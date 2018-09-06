В Кремле жестко ответили на обвинения в адрес Путина по отравлению Скрипалей

Сегодня, 15:07

По словам Пескова, Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Москва непричастна к событиям в Солсбери ни на каком уровне и считает обвинения в адрес официальных российских лиц недопустимыми. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна", - сказал представитель Кремля, комментируя информацию, озвученную Лондоном.

"Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства", – продолжил Песков, подчеркнув, что "ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители (страны) не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери, об этом не может идти и речи", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

"Какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми", - еще раз подчеркнул Песков.

Ранее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервнопаралитическое вещество "Новичок".

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Напомним, что ранее Тереза Мэй выразила намерение добиваться ужесточения санкций в отношении России в свете новых доказательств причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

В то же время российская Генпрокуратура потребовала предоставить ей доказательную базу, обнаруженную британскими следователями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.
Россия, Великобритания, Путин, отравление, Песков, Солсбери
Источник:

ТАСС

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