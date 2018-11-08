В МИД России заявили, что США устроили провокацию на "высшем уровне"

Сегодня, 23:58

Нойерт заявила об "агрессивном поведении" российской авиации над Черным морем

Сергей Рябков. Фото: facebook.com/MIDRussia
Сергей Рябков. Фото: facebook.com/MIDRussia

Обвинения Соединенных Штатов в адрес России в "безрассудном поведении" в небе над Черным морем являются только политической спекуляцией. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как напомнил дипломат, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Нойерт заявила об "агрессивном поведении" российской авиации над Черным морем.

"Военные профессионалы знают, что все делается нами на высшем уровне подготовки соответствующих маневров. Поэтому Вашингтону не следует использовать ту или иную ситуацию для очередных политических спекуляций и нагнетания обстановки", – сказал Рябков, комментируя эти обвинения.

Напомним, ранее управление ВМС США обвинило Россию в провокации, в ходе которого жизни американских пилотов были подвергнуты опасности.

Как мы уже писали, в ответ на это Минобороны РФ опровергли информацию о провокационном поведении пилота Су-27 и заявили, что самолет приблизился на безопасное расстояние.

Кроме того, в России утверждают, что после того, как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от границ воздушного пространства РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
США, обвинения, провокации, мид рф, Рябков, су-27, Нойерт
Источник:

ТАСС

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