В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

В Москве бизнес-центр "Северянин" обрушился на проезжую часть. Видео происшествия появилось в соцсетях.

На записи видно, что обломки здания упали на дорогу, проезжающие машины успели затормозить. Улицу заволокло клубами пыли. Информации о пострадавших нет. Ранее пользователи соцсетей отметили, что бизнес-центр начали сносить. На его месте должен появиться жилой комплекс.

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Ранее в пригороде российского Сочи частично обрушился дорожный мост. Инцидент произошел в районе деревни Нижняя Шиловка. Сотрудники ремонтной службы называют две вероятные причины случившегося – древность моста и подтопление после таяния выпавшего снега. Якобы после того, как вода в реке поднялась и подмыла опоры, рухнула левая, пешеходная, часть моста.

Напомним, что на прошлой неделе в результате обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе два человека погибли и семь получили травмы.

Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону затонул понтонный мост через реку Дон. В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города.

А 9 октября, как сообщалось, обрушились сразу два моста. Первый рухнул на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области.