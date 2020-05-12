В Москве через месяц после начала эпидемии ввели масочный режим

Теперь за нарушение режима москвичам будут грозить штрафы

В Москве, в которой вовсю бушует эпидемия коронавируса, только спустя месяц карантина ввели режим обязательного ношения масок и перчаток. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Теперь же без масок и перчаток москвичам нельзя появляться в общественном транспорте, в магазинах или в такси. За нарушение масочного режима им теперь грозит штраф пять тысяч рублей. Такие же штрафы грозят сотрудникам московских предприятий, которым уже разрешили вернуться к работе. Помимо Москвы, масочный режим ввели и в других регионах России. В частности, в Алтайском крае, Санкт-Петербурге, Калининградской области и Татарстане.

Отметим, что в других странах эти меры вводились еще в начале эпидемии. При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал масочный режим послаблением карантина. Стоит добавить, что в ВОЗ ношение масок называют сугубо профилактической мерой.

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На данный момент в Москве коронавирусной инфекцией заразились почти 120 тысяч человек. Вирус уже унес жизни около 1200 человек.

Напомним, Россия вошла в тройку "лидеров" по распространению коронавируса (221 тысяча зараженных). Она уступает США (1,3 млн случаев), а также Испании (224,3 тысячи зараженных) и уже обошла Великобританию с 220,4 тысячи случаев и Италию, где заразились 219 тысяч человек.

О том, как карантин оставил Москву без людей и машин, смотрите в видео:

Видео: Reuters

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