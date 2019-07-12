В Москве отпустили полсотни задержанных под судом крымских татар
По информации адвокатов, на всех задержанных составили административные протоколы
В Москве отпустили 50 крымских татар, которых задержали в ходе акции протеста ранее впод Верховным судом Российской Федерации.
Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".
По информации адвокатов, на всех задержанных составили административные протоколы по ст. 202.2 ч. 5 КоАП РФ об административных нарушениях (нарушение установленного порядка организации митинга).
"Судебные заседания по этим протоколам должны состояться 29 июля. Мы намерены присутствовать и отстаивать позицию сегодня задержанных крымских татар", – отметили правозащитники.
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Также в организации добавили, что все задержанные находились в отделениях Мещанского и Таганского ОВД. Также задержанным грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
Напомним, что ранее вынесли приговоры и другим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" - Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединова и Эмилю Джемаденову, которым дали от 12 до 17 лет лишения свободы.
Мы также писали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.
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