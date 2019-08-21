В Москве посреди бела дня попытались сжечь человека

/ Фото: Pixabay

Спустя три недели после убийства в России проукраинской активистки Елены Григорьева в столице РФ задержали злоумышленников, которые подожгли человека на юге Москвы.

По данным московской полиции, на одной из улиц в районе Бирюлево Восточное двое неизвестных подошли к мужчине, облили его неопределенной жидкостью, подожгли и скрылись.

В результате нападения потерпевший был госпитализирован. Его личность установили, но не уточняют.

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Ссылаясь на следователей, российские СМИ пишут, что инцидент произошел в результате конфликта.

Потерпевший пил алкоголь во дворе одного из домов. Проходивший мимо местный житель сделал ему замечание, после чего облил горючим вместе с лавкой и поджег.

Личности задержанных не разглашаются.

Напомним, что ранее в этом месяце в Москве бросили за решетку проукраинского активиста Константина Котова, который выступал против аннексии Крыма, неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, а также носил пленным украинским морякам передачи в СИЗО.

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