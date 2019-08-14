В Москве разрешили провести многотысячный митинг

Власти запретили шествие, разрешив только митинг на проспекте Сахарова

/ Фото: AFP

Московские власти разрешили оппозиции провести в центре российской столицы очередную акцию в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Как сообщил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, 25 августа демонстрантам разрешили собрать на проспекте Сахарова до 100 тысяч человек.

При этом московские власти запретили организаторам акции совершить шествие от Пушкинской площади до проспекта.

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Такой запрет российский чиновник объяснил необходимостью обеспечения безопасности участников мероприятия и заявил, что таким образом органы исполнительной власти "оказывают содействие" организаторам митинга.

Пресс-секретарь Либертарианской партии России Дарья Петрушенко уже заявила, что партия не согласна с условиями властей и будет продолжать переговоры о том, что акцию разрешили провести, как планировалось изначально.

Напомним, что на прошлых выходных, 10 августа, в столице России прошла согласованная властями акция "Отпускай и допускай", участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Несмотря на то, что городское руководство одобрило митинг, сотни протестующих были задержаны.

За неделю до этого в Москве также прошла акция в поддержку независимых кандидатов на муниципальных выборах. На этот раз – несогласованная, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов задержали более тысячи человек.

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