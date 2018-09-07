В Москве развернули огромный портрет Сенцова

Сегодня, 12:48

Баннер с узником Кремля вывесили неподалеку от Киевского вокзала в российской столице

Фото: AFP
Фото: AFP

В российской столице прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который 117 дней назад объявил голодовку.

Как сообщает "Новая газета", на Площади Европы, неподалеку от Киевского вокзала в Москве, растянули баннер с портретом узника Кремля.

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Изначально пикет планировался в более символичном месте – у памятника Тарасу Шевченко, – но из-за крупного полицейского присутствия его было решено перенести.

Отмечается, что акция продлилась недолго и также в присутствии полицейских. О задержанных демонстрантах не сообщается.

Стоит добавить, что накануне серия одиночных пикетов прошла у администрации президента. Организатор акции Юлия Самойлова выразила намерение сделать эту акцию постоянной.

Напомним, что этим летом акция в поддержку Олега Сенцова прошла в Брюсселе.

Также необычная демонстрация в пользу политзаключенного режиссера прошла этим летом у посольства России в Чехии.

Кроме того, плакат FreeSentsov вывесили в Одессе на день города, который отмечался 2 сентября.
Сенцов
Источник:

Новая газета

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