На День города в Одессе появился интересный плакат

Министр иностранных дел Павел Климкин посетил Одессу, которая 2 сентября празднует День города. На одной из центральных улиц он заметил плакат, который вывесили в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Сегодня у Одессы День рождения! Много гостей и подарков, но особый подарок от патриота Пантелеймона Бумбураса – Греческий парк в сердце города. В Одессе знают, как делать хорошо. Ну и #FreeSentsov в двух шагах от Дерибасовской!" – написал глав МИД.

Напомним, в воскресенье, 2 августа, Одесса празднует День города. Петр Порошенко поздравил одесситов, отметив, что "от севера и до юга, от запада и до востока – Украина едина!".

Также российский режиссер-документалист Виктор Косаковский в субботу, 1 сентября, на Венецианском кинофестивале выступил в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Документалист из РФ пришел на конференцию по случаю премьеры своего фильма в футболке с надписью "111", обозначающей количество дней голодовки Сенцова.

Как известно, Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. Недавно он рассказал о своем самочувствии.