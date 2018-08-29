В Чехии у посольства России прошла необычная акция в поддержку Сенцова (видео)

Сегодня, 17:09

Активисты устроили 107 минут молчания с портретами украинца на голове


В столице Чехии – Праге – прошел тихий протест у российского посольства в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Активисты устроили 107 минут молчания. У каждого был в руках портрет режиссера, которого в России приговорили к 20 годам тюрьмы.

В поддержку политзаключенного вышли местные актеры, певцы и украинцы, которые живут в Праге. Фотографии с требованиями освободить Олега Сенцова передали в посольство. Политузник голодает уже 108 дней.

"Многие из нас помнят, что такое быть политзаключенным. Я уверен, что множество наших заключенных тогда граждан, которые до сих пор живут, их бы не было, если бы не заинтересованность мероприятия и его поддержка. Я верю и надеюсь, что любая поддержка, даже в таком виде, может спасти человеческую жизнь", – сказал участник акции Евгений Кукла.

Напомним, на днях в Москве пикет в поддержку Сенцова закончился арестом активистки. Она стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера, который голодает в российской колонии с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Несколькими днями ранее в Москве также задержали активистов, устроивших пикеты в поддержку украинского режиссера. Правоохранители задержали не менее семи человек, их отвезли в отделение полиции для составления протокола.

В свою очередь сам Сенцов написал письмо, в котором рассказал о своем самочувствии. После более 100 дней голодовки украинец намекнул на анемию, дистрофию, гипоксию.
Россия, Чехия, активисты, акция, Сенцов

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Источник:

"Сегодня"

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