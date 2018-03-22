В Москве резко ответили Лондону на сравнение Путина с Гитлером

Захарова вспомнила о миллионах жертв СССР в годы второй Второй мировой

Слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил президента РФ Владимира Путина с нацистским диктатором Адольфом Гитлером вызвали резкую реакцию внешнеполитического ведомства России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала их "недостойными, непрофессиональными и хамскими"

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", – заявила Захарова.

Она напомнила, что "Борис Джонсон согласился с тем, что предстоящий чемпионат мира в России можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе".

"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", – написала Захарова.

Напомним, 21 марта Борис Джонсон, выступая на заседании парламента Великобритании, где обсуждали вопросы об участии или бойкоте Великобритании Чемпионата мира по футболу 2018 в России, заявил, что Путин действует так же, как в свое время действовал Гитлер.

Глава МИД проинформировал, что представитель Королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время чемпионата, был выдворен из России в рамках ответных мер за высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.