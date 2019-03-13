В Новой Зеландии запретили использование самолетов Boeing 737 после катастрофы в Эфиопии

Пока это временная приостановка эксплуатацию лайнеров Boeing

Фото: Pixabay

В Новой Зеландии запретили использование самолетов Boeing 737 после катастрофы в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/87a/2a7/5c887a2a7f864.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/87a/2a7/5c887a2a7f864.jpg 2019-03-13T05:34:41+02:00 Россия Пока это временная приостановка эксплуатацию лайнеров Boeing

Управление гражданской авиации Новой Зеландии временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max в воздушном пространстве страны после катастрофы лайнеров такого типа в Эфиопии.

"Это временная приостановка, однако она продлится до тех пор, пока не будут полностью исключены все риски использования воздушных судов такого типа. Сейчас этот запрет непосредственно касается только одной авиакомпании, совершающей полеты в воздушном пространстве Новой Зеландии и имеющей лайнеры этой модификации в своем парке — это Fiji Airways. Мы сожалеем о неудобствах, которые запрет доставит пассажирам, но считаем важным принять все необходимые меры для обеспечения безопасности до получения полной информации о причинах двух аварий Boeing 737 Max, произошедших в последние пять месяцев", — заметил директор управления Грэм Харрис.

Также сообщается, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.

Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.