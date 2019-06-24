В предвкушении реванша в ПАСЕ: в Страсбург летит делегация из России
Россия ждет принята резолюции о восстановлении ее прав в ПАСЕ, отнятых из-за агрессии против Украины
Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы собирается вылететь в Страсбург, где сегодня открылась летняя сессия ПАСЕ.
Об этом 24 июня сообщил глава делегации, вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой
"Я могу вас проинформировать, что делегация сегодня вылетает в ПАСЕ. Я как руководитель делегации держу связь с нашим постпредством. Мы следим за дискуссиями, которые идут на площадке Парламентской ассамблеи", — добавил депутат.
Толстой выразил ожидания, что на сессии будет принята резолюция, цель которой – восстановить права России в Ассамблее, где из-за агрессии против Украины ее еще в 2014 году лишили права голоса.
По словам российского депутата, в зависимости от этого будет принято решение о подаче заявки на продление полномочий делегацией РФ.
Напомним, ранее украинская делегация обратились в регламентный комитет и потребовала от президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье отстраниться от ведения сессии из-за нарушения ею регламента: несмотря на нехватку голосов в зале, она распорядилась перенести на осень празднование мероприятий в честь 70-летия Совета Европы.
Мы также писали о первых решениях, которые уже были приняты на сессии. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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