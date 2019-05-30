Россия жалуется на запрет США использовать ее ракеты при космических пусках

В корпорации считают решение Вашингтона проявлением недобросовестной конкуренции

Фото: AFP

В Роскосмосе заявили, что считают решение Пентагона о запрете на услуги РФ при космических запусках проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг. Об этом говорится в заявлении пресс-службы госкорпорации.

"Государственная корпорация „Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", — говорится в сообщении.

Также Роскосмос назвал решение Пентагона о запрете на услуги РФ при космических запусках попыткой искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке.

"Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке", — говорится на сайте Роскосмоса.

"Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса", — подчеркнули в корпорации.

Как сообщалось, Пентагон запретил пользоваться услугами России при космических пусках. Ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи.

Напомним, Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах. В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники.

Также мы писали, что Роскосмос не может достроить космодром "Восточный". Если не выделить деньги на строительство, то уложиться в назначенные рамки будет невозможно, говорит Медведев.

А тем временем NASA запустила ракету, разработанную совместно с Украиной.





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