Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россия жалуется на запрет США использовать ее ракеты при космических пусках

30 мая, 20:48

В корпорации считают решение Вашингтона проявлением недобросовестной конкуренции

Фото: AFP

В Роскосмосе заявили, что считают решение Пентагона о запрете на услуги РФ при космических запусках проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг. Об этом говорится в заявлении пресс-службы госкорпорации.

"Государственная корпорация „Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", — говорится в сообщении.

Также Роскосмос назвал решение Пентагона о запрете на услуги РФ при космических запусках попыткой искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. 

"Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке", — говорится на сайте Роскосмоса.

"Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса", — подчеркнули в корпорации.

Как сообщалось, Пентагон запретил пользоваться услугами России при космических пусках. Ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи.

Напомним, Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах. В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники.

Также мы писали, что Роскосмос не может достроить космодром "Восточный". Если не выделить деньги на строительство, то уложиться в назначенные рамки будет невозможно, говорит Медведев.

А тем временем NASA запустила ракету, разработанную совместно с Украиной.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег космос, Пентагон, ракеты, роскосмос

Вы сейчас просматриваете новость " Россия жалуется на запрет США использовать ее ракеты при космических пусках". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пентагон запретил пользоваться услугами России при космических пусках

Сегодня, 17:27

Ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи

В России оценили ущерб из-за аварий при запусках ракет

28 мая, 21:46

Одна из последних аварий произошла в октябре 2018 года

НАТО готовится принять космическую стратегию альянса

28 мая, 20:57

Столтенберг отметил, что альянс продолжит активную работу в сфере кибербезопасности и защиты технологий

Новые украинские ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" поступят в серийное производство

24 мая, 15:22

Ракетные комплексы успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области

В Раду проходят шесть партий, лидирует "Слуга народа" – опрос

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

Медведева призналась в лепидоптерофобии

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь