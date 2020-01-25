В России бывший зэк устроил массовую бойню, есть жертвы

Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

После того, как в России устроили стрельбу в здании суда с у битыми и ранеными , в Сибири произошла новая бойня – в городе Усть-Илимске Иркутской области в боксе гаражного кооператива обнаружили тела трех убитых мужчин

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону, подозреваемый в совершении преступления задержан: им оказался 31-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, вечером 23 января в гараже между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый застрелил потерпевших. Все трое скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, это не первая стрельба в России. 19 декабря 2019 года в Москве некий Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

Также сообщалось, что 14 ноября в строительном колледже Благовещенска Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством . Кроме того, еще три человека получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram