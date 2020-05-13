В России чиновница пожаловалась на "скулящих" рожениц

В России, где еще помнят скандал с гимнасткой Ольгой Глацких, которая объяснила детям, что их родителей "рожать не просили", еще одна чиновница отличилась циничным заявлением.

Как сообщает 4vsar.ru, сотрудница Центра молодежных инициатив в городе Энгельс Саратовской области Лидия Бузовчук высказалась в соцсети о том, что сейчас "рожающим все обязаны" и вместо молодых родителей лучше помочь пенсионерам.

"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", — написала Бузовчук.

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Подобные высказывания возмутили не только обычных пользователей, но и привлекли внимание Госдумы, где потребовали уволить чиновницу-хамку.

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И после проведенной проверки чиновницу отстранили от работы, а позже и вовсе уволили.

Стоит отметить, что российские чиновники регулярно делают оскорбительные высказывания в адрес не только других народов, но и в отношении собственных сограждан. Например, в прошлом году сотрудник "дочки" российской госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок "скотобазой", за что тоже был уволен.

А сам президент Владимир Путин недавно заявил, что не ощущает себя царем, но при этом дал понять, что намерен править пожизненно, поскольку у него есть чувство ответственности за то, "что происходит, как происходит, что будет происходить".

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