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В России дважды за день "похоронили" Путина

Сегодня, 13:08

"Могилы" президента России появились у горадминистрации Екатеринбурга и возле местной станции метро

Фото: t.me/ekbprotestinfo
Фото: t.me/ekbprotestinfo.

Спустя менее меся после того, как в Санкт-Петербурге появилась "могила" российского президента Владимира Путина, неизвестные активисты вновь его "похоронили". На этот раз – в Екатеринбуге.

Как сообщат Telegram-канал "Бессрочка | ЕКБ", 22 апреля у здания городской администрации появилась плита с фотографией главы государства и надписью "Политический труп Путина В.В. 1999-2019. Деспот. Фашист. Убийца. Вор. В "рай" вне очереди".


Видео: t.me/ekbprotestinfo

Кроме того, вторая "надгробная плита политического трупа" появилась в этот же день у станции метро "Площадь 1905 года". На ней написано "Народ не забудет, народ не простит".


Видео: t.me/ekbprotestinfo

По данным "ОВД-Инфо" после этого правоохранительные органы Екатеринбурга задержали и отвезли в полицию активиста Михаила Клюкина. Впоследствии его отпустили без протокола и выдали повестку о явке в отделение 23 апреля.

Кроме того, полицейские также пришли домой к другому активисту – Максиму Корченкину. После того, как он отказался ехать с правоохранителями в отделение, ему также вручили повестку.

Напомним, ранее аналогичная акция состоялась в городе Набережные Челны в российской республике Татарстан - у здания Следственного комитета появилось металлическая оградка с надгробным памятником с изображением российского президента, годами его рождения и "смерти".

Как мы уже писали, посты с фотографией надгробия в тот же день начали распространяться в группах во "ВКонтакте", но журналисты обратили внимание на то, что владельцы сразу нескольких групп начали сообщать об исчезновении постов. Как отмечали администраторы одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.

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Тег Путин, похороны, могила, екатеринбург, Владимир Павлив

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