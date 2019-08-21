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В России испугались возвращения в клуб G8

21 августа, 11:28

Российский сенатор объяснил, почему не стоит восстанавливать формат "Большой восьмерки"

/ Фото: AFP

Возвращение России в клуб "Большой семерки" неприемлемо до тех пор, пока Запад не отменит свои санкции против Кремля, но даже в этом случае это вызывает много вопросов.

Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

У себя в Facebook он написал, что возвращение РФ в этот формат "при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников".

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Но даже в случае отмены санкций формат "восьмерки" будет очень неудобным для России, потому что являет собой "формулу "семь плюс один"".

"Где нас будут коллективно убеждать (принуждать?) признать все прелести западного мироустройства и вступить в ряды адептов нового либерального порядка. Отодвинув на второй план собственные национальные интересы и наших партнеров в третьих странах, прежде всего на Востоке, но не только", – заявил Косачев.

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В то же время, российский сенатор допускает, что РФ могла бы вернуться G7, если его расширить до G10 за счет Китая и Индии.

Напомним, что американский президент назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", потому что, по его словам. многие вещи, которые обсуждают его участники "касаются России".

Также сообщалось, что данную идею уже поддержал его французский коллега Эммануэль Макрон.

Как мы уже писали, российского президента Владимира Путина не пригласили на саммит "Большой семерки", который пройдет 24-26 августа во Франции. Мероприятие пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции. Французские власти назвали главной темой встречи борьбу против неравенства.

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Россия G7 санкции против России Косачев G8

Источник: ТАСС

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